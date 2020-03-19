"الصوت والضوء" تعلن وقف عروضها بجميع المناطق حتى 31 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسة محمد عبدالعزيز، وقف عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة (الأهرامات - الكرنك - فيله - أبوسمبل - إدفو)، اعتبارًا من الجمعة الموافق 20 مارس الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 31 مارس. وبحسب بيان للشركة اليوم، جاء ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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