إحالة الموضوع للنيابة.. ضبط متجر غير مرخص بداخله كمامات وقفازات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة رصدت عددًا من المخالفين المتاجرين بالأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح يونس، عبر صفحته على فيبسوك، اليوم الخميس، أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء رصدت شكاوى الناس وتحركت مع الجهات المعنية ونسقت مع وزارة الداخلية وتوجهت قوة من مباحث التموين للمكان وتم اتخاذ اللازم".

وأضاف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مباحث التموين توجهت للمكان وتبين أنه يعمل دون ترخيص وتحرر محضر مزاولة مهنة دون ترخيص وتبين وجود كمامات وقفازات ومنتجات أخرى مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك محضر وتم تحويل المحاضر إلى نيابة السيدة زينب.