بزيادة 15 جنيهًا.. الحكومة تحدد سعر أردب القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضي.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقي الأسعار لدرجة النقاوة.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.