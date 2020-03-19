رسميًا.. غلق سوق السيارات بمدينة نصر حتى نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجاري حرصًا على سلامة رواده خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.