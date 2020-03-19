محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجاري حرصًا على سلامة رواده خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. غلق سوق السيارات بمدينة نصر حتى نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.