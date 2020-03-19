غلق المطاعم والمقاهي والكازينوهات والحانات بالقاهرة 11 ساعة يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطني العاصمة ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 11 صباحًا حتى نهاية الشهر الجاري.

وتضمن قرار المحافظ، عدم سريانه على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وشدد محافظ القاهرة، على نوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء، بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار.

وأكد المحافظ، أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كافِ منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لأنها تهدف في المقام الأول لصالحه.