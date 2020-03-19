ضبط أحد العناصر الإثارية بتهمة ترويج أخبار كاذبة بشأن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإثارية لقيامه بترويج بيانات وأخبار كاذبة.

ودلت التحريات أن المتهم داوم على التشكيك في قدرة وإمكانيات المستشفيات في استقبال والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأي العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

يذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على 9 متهمين في وقت سابق بالترويج ببيانات كاذبة عن فيروس كورونا بالإضافة للتشكيك في الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشاره، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.