"مباحث السلام" تضبط 4 متهمين بسرقة معمل تحاليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى ضباح مباحث قسم السلام أول القبض على متهمين بسرقة معمل تحاليل بدائرة القسم.

وتمكن الرواد مصطفى أبو الفضل ومحمد جعفر وعمرو إيهاب وعلي كساب وعمرو عزت، ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم (شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك) مجهولي المصدر.

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وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.

أمكن التوصل إلى المجني عليه (مالك المعمل) وباستدعائه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.