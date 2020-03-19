الأمن العام يضبط 135 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 36 قطعة سلاح ناري، و135 قضية مخدرات وتنفيذ 49248 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا (3) حوادث سرقة مساكن، 18 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، 210 دراجة نارية مخالفة، 27944 مخالفة مرورية، فحص 100 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.