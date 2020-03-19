سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: علاء عمران أسقطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، اثنين من العناصر الإجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن. أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمرك؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي . وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 3 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات . تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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