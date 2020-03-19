مباحث النزهة تضبط أخطر عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبط ضباط مباحث النزهة أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة القسم.
بدأت الواقعة بتمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرواد مصطفى الشعبيني وماجد محسن وحامد عادل وحسن سامي، ضباط مباحث القسم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الإخلاص الهايكستب دائرة القسم من ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقى خطر سرقات عامة مقيمان بمحافظتي أسيوط والقليوبية وبحوزتهما فرد خرطوش، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، هاتف محمول مجهول المصدر.
وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته كرهاً عن أحد الأشخاص حال تواجده بذات المنطقة محل الضبط مستقلاً السيارة قيادته تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى المجني عليه (مقيم بدائرة القسم " مصاب بجرح قطعي أسفل الصدر " وباستدعائه تعرف على المتهمان والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.
وأضاف المجني عليه بأنه حال تواجده بالسيارة ملكه بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما والاستيلاء على هاتفه المحمول وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وأنه كان في سبيله للإبلاغ.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النياية العامة.
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