الداخلية: إحباط 4 محاولات هجرة غير شرعية و941 مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي مليون و732 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام: ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين، مخالفات عاملين).

كما تم ضبط 941 مخالفة مرورية متنوعة، و4 قضايا جرائم "الهجرة غير الشرعية -تزوير المستندات"، بالإضافة لتنفيذ 198 حكم قضائي متنوع.