محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:
شنَّت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي مليون و732 ألف جنيه.
وفي مجال الأمن العام: ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين، مخالفات عاملين).
كما تم ضبط 941 مخالفة مرورية متنوعة، و4 قضايا جرائم "الهجرة غير الشرعية -تزوير المستندات"، بالإضافة لتنفيذ 198 حكم قضائي متنوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: إحباط 4 محاولات هجرة غير شرعية و941 مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.