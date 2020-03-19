ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار بمخدر الآيس بمدينة نصر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر، وبحوزته 200 جرام لمخدر "الآيس" – بندقية آلية – 160 طلقة نارية - مبلغ مالي– هاتفا محمول – ميزان.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بمخدر الآيس وترويجه بالاشتراك مع المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ ضبط المتهم الهارب.