في 24 ساعة.. "التموين" تضبط 100 قضية احتكار مستلزمات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الحملات تأتي انطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتي تأتي في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

أسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط 271 قضية متنوعة وفي مجال ضبط قضايا احتكار وحجب السلع: أمكن ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (6,040 آلاف عبوة "كمامة" - 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات") .

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كما أمكن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاي").

وفي مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط 89 قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (9,250 آلاف قطعة "ماسك، جوانتى" – 7,432 آلاف عبوة "مطهرات"- 900 قطعة "كمامات").

كما أمكن ضبط 163 قضية سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات (1,393 عبوة سجائر- 9,940 طن "سكر، زيت طعام، أرز، مكرونة"- 2,616 عبوة "خل، زيت زيتون، عسل").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.