أخبار مصر | خوفًا من الكورونا.. تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفًا من الكورونا.. تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19/ 3 حتى 31/ 3/ 2020، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القباج، أنه سيتم تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة حتى نضمن عدم انتقال الفيروس وفق الاشتراطات التي تطبقها وزارة الصحة والجهات المعنية.

وتابعت وزيرة التضامن، أنه يجب على الأفراد الذين تقدموا لحجز الكشف وتحدد لهم مواعيد في الفترة من من 19-31 مارس ويبلغ عددهم 17 ألف متقدم القيام بإعادة الحجز نظرًا لتعليق العمل بمكاتب التأهيل خلال الفترة المذكورة مرة أخرى.

وأكدت القباج، أنه في الفترة الماضية مع بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعي بجميع المحافظات وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكامله ١٥٠ الف مواطن من ذوي الإعاقة الاعاقات الشديدة قاموا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني Moss.gov.eg وذلك منذ بدء عمليات التسجيل في ٢٥ من فبراير الماضي، حيث تم فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب ١٣ إعاقة تمثل الإعاقات الشديدة وتستهدف حوالى ٢ مليون مواطن بحيث تشهد الفترة القادمة فتح التسجيل لباقي الإعاقات الأخرى.

وتم فتح الباب لتسجيل حالات الشلل الدماغي، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي حالات ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام (ديسيبل فأكثر)، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس Hydrocephalus or Microcephaly، طيف التوحد، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تيسيرًا على المتقدمين سيتم قبول الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة القديمة والتعامل بها بحد أقصى ثلاثة شهور فقط سابقة لتاريخ حجز الشخص بالموقع الإلكتروني للوزارة وسيتم التغاضي عن فحص مجال الرؤية للأشخاص الذين يعانون كف بصر تام والعينين لا ترى الضوء، وسيتم التغاضي عن تحليل الكروموسومات لحالات الدون سندروم الواضحة والظاهرة بالإضافة إلى إلغاء اختبار فحص الاتزان لحالات الإعاقة السمعية وإلغاء رسم الأعصاب ورسم العضلات لحالات ضمور العضلات.

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وفي سياق متصل، أكد خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت مؤخرًا بتدريب الكوادر الفنية بمكاتب التأهيل الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد التدريب استعراض المشكلات التي تواجه تلك المكاتب فيما يتعلق بالميكنة والربط الشبكي وكذلك عند إجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأضاف خليل، أن التدريب تضمن تقديم عرض توضيحي لكيفية تطبيق النظام المميكن للتقييم الوظيفي للإعاقة وكيفية استخدام ( التابلت ) وإرسال البيانات بشكل مميكن وكيفية عمل مسح للبيانات، بالإضافة إلى التدريب على تطبيق نموذج استمارة الخدمات المتكاملة، كما أضاف أن هذا البرنامج التدريبي قد استهدف ٩٠ أخصائيا اجتماعيا ونفسيا ومديري مكاتب التأهيل لعدد ٣٥ مكتبًا بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأنه يعد ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها على مستوى محافظا الجمهورية خلال الفترة القادمة عقب إطلاق الوزارة للموقع الإلكتروني المعني بتسجيل حالات طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الأولى للإعاقات الشديدة.

وحرصًا من الوزارة على تطوير مراكز التأهيل الشامل، تم عقد اجتماعا حضره عدد من الأطراف المعنية بتطوير مراكز التأهيل الشامل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة منها مركز سبتى للتدريب والدراسات في مجال الإعاقة - كاريتاس مصر والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وجمعية نداء لتأهيل الصم وضعاف السمع ومؤسسة بصيرة وكذا مديري إدارات التأهيل ورؤساء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية المسند لها إدارة هذه المراكز على مستوى المحافظات.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض نتائج تقييم مراكز التأهيل الاجتماعي وأبرز المؤشرات التي أظهرها هذا التقييم ومناقشة احتياجات هذه المراكز وصولا لخطط تدخلات مناسبة قابلة للتنفيذ لتطوير مراكز التأهيل والتي يبلغ عددها ٢٥ مركزًا على مستوى الجمهورية سواء من ناحية البنية التحتية للمراكز والعنصر البشرى القائم عليها لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مراكز التأهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوى الاعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع في الخدمات المقدمة وتميزها، حيث تسعى الوزارة بشكل علمي وممنهج يتيح بناء القدرات المؤسسية لمقدمي خدمات التأهيل ارتكازًا على معايير الجودة الشاملة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال 4 محاور وهي البيئة والبنية التحتية والتجهيزات والإدارة والسياسات وشمولية وجودة الخدمة وبناء العلاقات المجتمعية والشراكات.

وكما تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة وكذلك مديري إدارات التأهيل الاجتماعي والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بكل إدارة تأهيل على مستوى المحافظات وباحثين خارجيين على كيفية تطبيق نموذج استمارة تقييم جودة أداء مراكز التأهيل الشامل.

ونفذت الوزارة عملية تقييم مراكز التأهيل الشامل لعدد ( 24 ) مركزا بمحافظات القاهرة والقليوبية وجنوب سيناء ودمياط وسوهاج وأسيوط والدقهلية والغربية والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسوان والبحر الأحمر الشرقية والمنوفية وقنا.