أخبار مصر | تحرك عاجل من القوات المسلحة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا

القوات المسلحة تكلف بتعقيم مقرات مجلسي النواب والوزراء

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلسي النواب والوزراء، وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات.

ويأتي ذلك، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان والوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا، وفي إطار خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة.

وقدم المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الشكر والتقدير للقوات المسلحة، لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن.

وأشار إلى أن الشعب يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصري وسلامة أراضيه.

كما أشاد بالروح المعنوية العالية التي لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية، فضلًا عن الأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير.

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ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب من أي خطر محتمل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.