أخبار مصر | غلق 365 مركزا تعليميًا بالجيزة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق 365 مركزا تعليميًا بالجيزة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من غلق 365 مركزا تعليميًا حتى الآن، بالأحياء والمراكز والمدن كافة، إضافه إلى غلق نحو 80 حضانة أطفال، مؤكدًا استمرار حملات الغلق والمرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وأشار "راشد" إلى أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وشملت المراكز التعليمية، التي تم غلقها، 26 مركزا بحي الطالبية و30 بحي الهرم و40 بحي العمرانية و21 بحي جنوب الجيزة و24 بحي العجوزة و38 بحي الدقي و18 بحي شمال و23 بحي الوراق و18 بحي بولاق الدكرور و15 بمركز أوسيم و15 بمركز أبو النمرس و10 بمركز العياط و9 بمركز أطفيح و37 بمركز البدرشين و17 بمركز كرداسة و10 بمركز الواحات البحرية و13 بمدينة الحوامدية.

وتضمنت الإجراءات التي قامت بها محافظة الجيزة للوقاية من كورونا، تطهير مقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومقار الأحياء والمراكز التكنولوجية حيث تم الاستعانة بفرق متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تم اتخاذ الإجراءات كافة؛ للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبية على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

ووجه المحافظ بالتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والمعاهد والاستمرار في فتح غرف العمليات لتلقي والتعامل مع أي بلاغات عاجلة للمواطنين.

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ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.