أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن تعيين 4250 شابا في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن تعيين 4250 شابا في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، تعيين 4250 شابا من بينهم 75 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بالجيزة، وذلك من 11631 شاباً باحثاً عن العمل، فضلا توفير 749 فرصة عمل بالداخل، ومراجعة 118 عقد عمل بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال فبراير الماضي بقياس مهارة 1628عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1699 ترخيص مزاولة الحرفة.

وقال محمد عيسي عبد العال، وكيل الوزارة، إن المديرية قامت بالتفتيش على 216 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وحررت محاضر مخالفات لـ 94 منشأة، فضلا عن إنذار 121 منشأة، و10منشأت مستوفاه، وبلغت الحملات النهارية 49 حملة علي 59 منشأة يعمل بها 7310 عاملا، والحملات الليلية ، 9 حملات تم التفتيش فيها على 14 منشأة ، يعمل بها 1924 عاملا.

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وأشار وكيل الوزارة بالجيزة، إلى أن المديرية بحثت 379 شكوى في مجال علاقات العمل، وتم تسوية 45 شكوى، وتم اتخاذ لإجراء قانوني في 92 شكوى، واتضح أن 16 ليس لهم حق، ومازال 226 شكوى تحت البحث والدراسة.

كما وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وكما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة ، من وإلي العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان".

وقال إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".