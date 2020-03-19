أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن الالتزام بقرار مجلس الوزراء.. وغلق الكافيتريا في الـ7 مساءً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن الالتزام بقرار مجلس الوزراء.. وغلق الكافيتريا في الـ7 مساءً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، قرار مجلس النقابة، بالالتزام بقرار رئيس الوزراء، بغلق مطعم وكافتيريات النقابة في السابعة مساءً، وذلك بداية من الخميس، وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وناشد "شبانة" في بيان له، جميع الزملاء، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم.

وقال سكرتير عام النقابة، إن المجلس وافق على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية لجميع القروض الحسنة وقروض الزواج المستقطعة من بدل التدريب، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بداية من إبريل وحتى يونيو من العام الجاري، على أن يُستأنف التحصيل مرة أخرى وفق المتبع بداية من شهر يوليو.

واضاف "شبانة" أنه ستتم مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية القومية بهذا القرار، حتى لا يتم تحويل أقساط الحاصلين على القروض من الزملاء الصحفيين بهذه المؤسسات، وستقوم النقابة مباشرة الثلاثة أشهر القادمة بعدم تحصيل الأقساط من الزملاء الصحفيين بالصحف المستقلة والحزبية والخاصة، والذين يتسلمون بدل التدريب والتكنولوجيا من خزينة النقابة.

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وشدد سكرتير عام النقابة في بيانه، على أن هذه القرارات تأتي تسهيلًا وتيسيرًا على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وكلن قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حاسمًا بشأن المقاهي والمراكز التجارية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وقال "مدبولي"، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31،32020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.