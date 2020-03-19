مصر | النيابة تتسلم تقرير اللجنة الهندسية للعقار المنهار بالسيدة عائشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتسلم تقرير اللجنة الهندسية للعقار المنهار بالسيدة عائشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت تحقيقات نيابة الخليفة تقرير اللجنة الهندسية الخاص بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة السيدة عائشة، إذ كشف التقرير، أن العقار غير مرخص، بالإضافه إلى أنه كان قديم وبه خدوش ومتهالك وحدث به تصدعات في الفترة الأخيرة.

كشفت معاينة النيابة في وقت سابق أن العقار في درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وأنه مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية.

كانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، وإعداد تقريرًا مفصلًا بأسباب الانهيار، وفحص العقارات المجاورة له للتأكد من تأثرها جراء الانهيار من عدمه. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار بأحد العقارات بمنطقة السيدة عائشة. وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط العقار المنهار فى منطقة الأزبكية لمنع وصول الأهالي إإلى المكان، فيما يكثف رجال الإنقاذ البحث عن أي شخص أسفل ركام العقار بعد تأكيد قاطني العقار بوجود ساكن لم يستطيع النزول من المكان. Advertisements