شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 20 ألف اتصال يوميًا على الخط الساخن المخصص لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الخط الساخن (105)، الذي تم تخصيصه للتواصل مع جميع الحالات المشتبه بها بفيروس «كورونا»؛ والرد على استفسارات المواطنين وتوعيتهم، يتلقى نحو 20 ألف اتصال من خلاله يومياً.

ونوهت الوزيرة إلى أنه جار مضاعفة القدرة الاستيعابية للخط الساخن، كما سيتم توفير خط لأصحاب الأمراض المزمنة، وفي الوقت نفسه يتم تقديم الدعم النفسي من خلال أطباء متخصصين عن طريق المكالمات الهاتفية والاتصال المرئي، وفي الوقت نفسه تتوافر إمكانية إرسال رسائل نصية تشجيعية ومطمئنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الوزيرة الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في مصر، حتى أمس الأربعاء الموفق 18 مارس 2020 .