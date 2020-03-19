شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقرر إجازة استثنائية لذوى الاحتياجات الخاصة أو من يرعاهم من الموظفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم ، قرارا يتضمن التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التي تراعى أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرهم عن 12 سنة ميلادية .

وتضمن القرار " التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مده سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر فى هذا الشأن "

Advertisements

وأوضح محافظ الدقهلية في بيان صحفى " أن الأحكام التى يتضمنها القرار تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"

وصرح المحافظ " جاء القرار تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فى اطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى كافة مواقع العمل بالمحافظات والدواوين الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بهدف مجابهة فيروس كورونا،

مشيرا إلى أنه يستثنى من القرار العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء ، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره .

وقال "مختار" :" المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى اتخاذ أي إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة انتشار أي عدوى بفيروس كورونا .