شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. رياح «الشمس الكبيرة» تغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب رياح نوة "الشمس الكبيرة"، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

Advertisements

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد "شاهين" علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

جدير بالذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ وإنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالى بالتزامن مع نوة" الشمس الكبيرة"، يصاحبها عواصف بلغت سرعتها 30 عقدة في الساعة، وارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار ونصف، دون هطول أمطار.