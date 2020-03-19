شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان مخططات تطوير أراضي الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة مخططات تطوير أراضى الساحل الشمالي، وذلك بحضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، وبالتعاون مع الجهات المختلفة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى، والاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.