شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «السادات» يأمر بالمتابعة المستمرة لصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلَّف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولى جهاز المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء بالمدينة، والجارى تنفيذها بمعرفة عدة شركات.

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وأوضح المهندس علاء منيع، أن هناك 5 شركات صيانة إنارة تعمل بالمدينة، لصيانة نحو 19 ألفاً و611 عامود كهرباء بأطوال مختلفة، ونحو 22 ألفاً و400 كشاف إنارة بقدرات مختلفة، وعدد (٣٣٢) لوحة إنارة.

وقال: إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بضرورة المحافظة على مستوى إنارة ١٠٠٪ للشبكة بجميع المناطق ومحاور الطرق محل التعاقد، وتدبير جميع المعدات والمهمات وسيارات البرج بصفة مستمرة، وكذا سرعة استبدال المكونات التالفة وإصلاح الأعطال فوراً ومراجعة نظافة أغطية الكشافات من الأتربة لتحقيق أكبر شدة إضاءة مستفادة من الكشاف، وعدم التأخر في تحرير محاضر لمتسببي الحوادث أو لسارقى التيار الكهربائى من الأعمدة حيث سيتم محاسبة الشركات عن ذلك.

وأضاف أنه تم التنبيه على الشركات بسرعة دهان (لوحات الإنارة- أعمدة) وترقيمها وترميم القواعد الخرسانية المتهالكة، واستعدال الأعمدة المائلة، وغلق أبواب الأعمدة المفتوحة حفاظا على أرواح المواطنين بالمدينة.