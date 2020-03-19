شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: فريق عمل بكل جهة حكومية للتأكد من اتباع أعمال النظافة والتطهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس.
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