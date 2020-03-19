شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تعلق جميع جلسات المزادات والقرعات للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.
وأكد المهندس محمد أنور هلال أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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