شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يطلق صندوق «أهل مصر» لكفالة الأسر المتضررة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مبادرة لإنشاء صندوق «أهل مصر» لكفالة الأسر المتضررة من أزمة آثار فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان له، إن المبادرة تأتي في ظل الأزمة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو، مما يستوجب تكاملاً وتعاوناً من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤولية حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية.

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ودعا النادي جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، مشيرًا إلى أن قضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق.

وعلى جانب آخر، شكل مجلس إدارة نادي القضاة مصر غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي اعتبارا من 21 مارس الجاري، في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وستتلقى الغرفة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.