شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس «كورونا»: الدكتور لازمني 3 أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع «انستجرام»، ظهرت فيه برفقه طبيبها المعالج لتوجه له الشكر على رعايته لها.

وقالت: «يا جماعة أنا عاوزة أشكر دكتور أحمد دياب، اللي كان ملازمني 3 أيام أثناء تعبي اللي هو دور إنفلونزا مش كورونا، وروحت حللت في الصحة ومعايا شهادات، وكان موجود معايا في البرنامج عشان لو حصل حاجة»، موضحة أنها ستنشر التحاليل عبر حسابها على إنستجرام حتى يطمئن الجميع.

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بالإنفلونزا على مدار الـ3 أيام ماضية، وتنفي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من داخل كواليس برنامجها «كل يوم».