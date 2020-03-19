شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تعلن حقيقة توقف العمل في «العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صحة ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الأرهابية، التي ادعت توقف أعمال الشركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بزعم إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا، واصفا ذلك بأنه ليس له أساس من الصحة.

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وأوضح «صلاح»، أن جميع مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وكافة المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الإحترازية ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لكافة فروع وإدارات ومشروعات وإستراحات الشركة ووسائل الإنتقال المختلفة .

وقال أن الشركة تقوم بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لحثهم على تجنب الإصابة بالفيروس .

وأضاف «صلاح»، أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات إتساقاً مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين ومنها منح الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل اللاتي ترعى أطفال أقل من 12 عام وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة في كافة المواقع، وناشد صلاح بعدم الإلتفات إلى تلك المواقع الإرهابية التي تروج للشائعات.