شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران»: بدء إغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن آخر رحلة أقلعت ظهر الخميس، متجهة الى اليابان وهي تحمل رقم MS964، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو من طراز البوينج B777-300 ER، وعلى متنها أكثر من ٢٠٠ راكب لتكون آخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران، اعتبارا من ظهر الخميس وحتى ٣١ مارس الحالي، طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للتصدى لانتشار فيروس «كورونا».

وقال إن هذا القرار يستثنى منه رحلات الشحن الجوي والرحلات الداخلية بين المدن المصرية.