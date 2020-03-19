شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أماكن مستثناة من قرار رئيس الوزراء بالإغلاق بسبب «كورونا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على: «غلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية، وحتى يوم 31/3/2020.
وترصد «المصري اليوم» الأماكن المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالغلق من 7 مساء وحتى 6 صباحا:
1- المخابز.
2- محال البقالة.
3- الصيدليات.
4- السوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
5- خدمات توصيل الطلبات للمنازل.
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