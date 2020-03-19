شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكثف من الإجراءات الاحترازية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.

وأوضحت القباج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن تلك الإجراءات متبعة مؤخراً خاصة في ظل تداعيات انتشار الفيروس وحرصاً من الوزارة على صحة أبناء دور الرعاية.. مشددة على ضرورة اتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

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وأضافت أن الإجراءات المتبعة، تشمل توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين بالكشف على الأبناء، ولضمان توفير مناخ صحي بالمؤسسات يتم توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة وأضافت القباج أنه حرصاً على نشر الوعي الصحي يتم توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.

وشددت القباج على منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة، لتطبيق الإجراءات، مشيرة إلى أنه يتم توفير كاشف حراري بالمؤسسات ويتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.

ولفتت إلى أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري، لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.

وكانت الوزيرة قد قامت مؤخراً بتعليق كافة الأنشطة في الحضانات كذا الأنشطة في مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع اجتماعي وعلى ضوء ذلك القرار تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعي خلال الفترة من 19 إلى 31 /3/2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة في مواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد.