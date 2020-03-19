محافظ الجيزة: غلق 365 مركزًا تعليميًا و80 حضانة أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من غلق 365 مركزًا تعليميًا حتى الآن بكافة الأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى غلق 80 حضانة أطفال، لافتًا إلى استمرار حملات الغلق والمرور الدوري للتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وأوضح راشد -في تصريح اليوم الخميس- أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.. مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وشملت المراكز التعليمية التي تم غلقها 26 بحي الطالبية و30 بحي الهرم و40 بحي العمرانية و21 بحي جنوب الجيزة و24 بحي العجوزة و38 بحي الدقي و18 بحي شمال و23 بحي الوراق و18 بحي بولاق الدكرور و15 بمركز أوسيم و15 بمركز أبو النمرس و10 بمركز العياط و9 بمركز أطفيح و37 بمركز البدرشين و17 بمركز كرداسة و10 بمركز الواحات البحرية و13 بمدينة الحوامدية.

Advertisements

وتضمنت الإجراءات التي قامت بها محافظة الجيزة للوقاية من كورونا تطهير مقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومقار الأحياء والمراكز التكنولوجية، عبر فرق متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

ووجه المحافظ بالتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والمعاهد، والاستمرار في فتح غرف العمليات لتلقي والتعامل مع أي بلاغات عاجلة للمواطنين.