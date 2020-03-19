مدبولي: فريق عمل بكل وزارة وجهة حكومية لمتابعة إجراءات التطهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) في مصر، حتى أمس الأربعاء الموافق 18 مارس2020.

وقرر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد داخل مصر حتى مساء أمس الأربعاء، وصلت إلى 157 حالة لمصريين، و53 حالة لأجانب.

واستعرضت الوزيرة، الحالات المصابة والتي تم اكتشافها وظهرت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية؛ ففي الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة واحدة مصابة، وفي الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات مصابة بالمرض، بينما كانت الحالات المصابة في الأسبوع الأول من شهر مارس 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني من مارس 49 حالة، بينما في الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من 14- 18 مارس كان عدد الحالات المصابة 115 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات، حتى أمس.

كما استعرضت الوزيرة، الإجراءات المتبعة لتأخير وصول انتشار المرض للذروة وتقليل أعداد الإصابات حال الوصول، ومن بينها إجراءات الحجر الصحي وبرنامج متابعة القادمين من الخارج، وتشمل إجراءات الحجر الصحي في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب عمليات التطهير التي تم الاتفاق على أن تتم يومًا واحدًا أسبوعيًا وهو الجمعة.

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وأشارت إلى أنه تم استثناء هذا الأسبوع بالبدء يوم الثلاثاء للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في القطاعين العام والخاص، وجميع الأماكن العامة، ووسائل النقل، طبقًا للمعايير المتبعة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه تم بالتعاون مع القوات المسلحة تنفيذ خطة تطهير للفنادق الثابتة والمتحركة بالمحافظات السياحية، بالإضافة إلى تطهير الموانئ والمطارات ووسائل النقل، وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس، حيث تم تطهير 25 فندقًا، 11 منها ثابتًا، و14 متحركًا بالأقصر، إلى جانب 7 فنادق بأسوان.

كما أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الإجراءات المتخذة لتأخير وصول انتشار الفيروس للذروة تتضمن توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات ومنها 1000 جهاز قياس حرارة من الجبهة، وشراء 40 ألفًا من الكواشف المعملية (PCR-kits)، الخاصة بفحص مرض كورونا المستجد، وجارِ توريد 250 ألف كاشف، كما تم توفير الملابس الوقائية اللازمة لجميع المستشفيات، وخاصة العزل والحميات، وشراء 30 ألف كاشف سريع، ومن المقرر توريد 75 ألف كاشف سريع الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزيرة الصحة، عن استخدام تطبيق التشخيص والعلاج عن بعد في مستشفيات العزل، منوهة إلى أن تم بالفعل استخدامه في مستشفى النجيلة، وجار تركيبه في باقي مستشفيات العزل خلال 48 ساعة.

وأوضحت الوزيرة، أن الخط الساخن 105، والمخصص للتواصل مع جميع الحالات المشتبه بها؛ للرد على استفسارات المواطنين وتوعيتهم، تلقى نحو 20 ألف اتصالًا يوميًا، وجارِ مضاعفة القدرة الاستيعابية له، كما سيتم توفير خط لأصحاب الأمراض المزمنة، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم النفسي من خلال أطباء متخصصين عن طريق المكالمات الهاتفية والاتصال المرئي، كما تتوافر إمكانية إرسال رسائل نصية تشجيعية ومطمئنة.