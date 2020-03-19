وزير الري: الحكومة تنبأت بالسيول قبل حدوثها بـ5 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الآليات التي تعاملت من خلالها الوزارة مع موجة السيول والأمطار الغزيرة خلال الفترة من (12 - 14) مارس الجاري.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن التعامل بدأ من خلال التنبؤ بموجة السيول قبل حدوثها بـ5 أيام، وخلال الأزمة، تم تشكيل فريق للتعامل معها من خلال التواجد في المواقع، ومن خلال تفعيل 9 مراكز للطوارئ على مستوى الجمهورية على مدار الساعة.

وأوضح الوزير، أن المخرات التي وردت إليها السيول قائمة في محافظات (المنيا - بني سويف - الفيوم - القاهرة - الجيزة - السويس - جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح).

وأضاف أن كميات المياه التي استقبلتها أحواض مخرات سيول بالوادي والدلتا خلال الفترة من (12 - 14) مارس الجاري وصل معظمها لنهر النيل، موضحًا أن كمية الأمطار خلال هذه الفترة بلغت 8 أضعاف الأمطار التي شهدتها مصر عام 2015.

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واستعرض الوزير صورًا من التعدي بإلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتطهير مخرات السيول وتطهير وتعميق المصارف، فيما يجري اتخاذ إجراءات طويلة المدى تتمثل في تأهيل محطات الرفع، وتنفيذ منشأت حماية، وأعمال حماية الشواطيء.

وتطرق وزير الري، إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر السيول، وساهمت في حماية منشآت واستثمارات تزيد قيمتها على 2 تريليون جنيه.

واستعرض الوزير مشروعات الخطة العاجلة بغرب الدلتا لمواجهة أخطار السيول وتشمل تنفيذ 14مشروعًا تم تمويلها من صندوق تحيا مصر لمواجهة أخطار السيول بالبحيرة والإسكندرية بتكلفة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 4 محطات رفع (الخيري - الدشودي - شريشرا - تروجا)، وأعمال إنشاء مرسى للصيادين بالمكس، وتغطية مصرف تعمير الصحاري، وإنشاء وتطهير مجرور مصرف إدكو في بعض المسافات، وإنشاء كوبري خرسانة مسلحة على مصب مصرف القاهر، وإنشاء بربخ بالدفع النفقب الهيدروليكب لمصب مصرف تعمير الصحاري 1 أسفل ترعة مريوط لتدعيم السحارة القديمة.

وفيما يتعلق بأعمال حماية الشواطيء، قال الوزير، إنه تم تنفيذ أعمال بطول 42.6 كم بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تمت حمايتها نتيجة لتنفيذ تلك الأعمال 30.8 مليار جنيه، ومن المناطق المستفيدة بشكل ملحوظ من حماية الشواطىء؛ منطقة طابية العبد الأثرية بالبحيرة، والسقالات أمام القوات البحرية، والشاطيء أمام مكتبة الإسكندرية، ومنطقتي الأبيض وكليوباترا بمطروح، وبوغاز آشتوم الجميل ببورسعيد.