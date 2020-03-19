تفاصيل إقلاع آخر رحلة دولية من القاهرة قبل توقف حركة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إقلاع آخر رحلة للشركة رقم (MS964)، من مطار القاهرة، إلى مدينة طوكيو اليابانية.

وأوضح زكريا في بيان اليوم، أن الطائرة من طراز (بوينج B777-300 ER)، وعلى متنها أكثر من 200 راكب، لتكون آخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران اعتبارا من ظهر اليوم الخميس وحتى ٣١ مارس الجاري؛ في ضوء الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه من المقرر أن تُسيّر الشركة اليوم ٣٣ رحلة إلى كل من: تورنتو وجدة وأبها ودبي وأكرا ولاجوس والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وأسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو؛ لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج، ورحلات الشحن الجوي إلى كل من الكويت وأسطنبول وأوستند بلجيكا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران سيرت أمس ٦٦ رحلة دولية وداخلية.