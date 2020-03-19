رئيس المقاولون العرب: استمرار العمل في جميع المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الأرهابية غير صحيح على الإطلاق وأن ما نُشر بشأن توقف أعمال الشركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة.

وأوضح صلاح، في بيان، اليوم الخميس، أن جميع مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وكافة المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الاحترازية ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم وإجراء حملة تطهير كبرى لكافة فروع وإدارات ومشروعات واستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة، ونشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لحثهم على تجنب الإصابة بالفيروس.

وأضاف صلاح، أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات اتساقًا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين ومنها منح الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتي ترعين أطفال أقل من 12 عامًا وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة وأن القطاع الطبي بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين في كافة المواقع.

وأهاب رئيس شركة المقاولون العرب، بعدم نشر الشائعات وعدم الالتفاف لتلك المواقع.