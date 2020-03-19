135 سائحًا مكسيكيًا يغادرون القاهرة قبل تعليق الرحلات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي في الساعة الـ 12 ظهرًا، آخر رحلة طيران دولية متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، على متنها 135 راكباً مكسيكياً.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة رقم No3111 تابعة لشركة طيران النيل، غادرت إلى بريطانيا ومنها إلى المكسيك.
وأوضحت أنه من المقرر أن تعود الرحلة دون ركاب وفقا لتوجيهات سلطة الطيران المدني بوقف الطيران والحكومة المصرية بتعليق الرحلات إلى المطارات المصرية.
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