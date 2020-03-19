الصفحات الرسمية للأزهر تطلق حملة توعية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلقت الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وتويتر، وانستجرام، حملة توعوية للتعريف بفيروس كورونا المستجد، وسبل الوقاية وكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة لحماية النفس والآخرين من مخاطره، وذلك من منظور شرعي وتوعوي.

وتهدف الحملة إلى تزويد أفراد المجتمع بكافة المعلومات والرسائل التوعوية، والإرشادات اللازمة، للقيام بدورهم في مكافحة فيروس كورونا، وتوضيح أعراض الإصابة، وطرق انتقال العدوى، وكيفية التعقيم، وعرض التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بالأزهر، فضلًا عن تزويد المتابعين بأدعية ورسائل من الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض والأوبئة.

وتتضمن الحملة مجموعة من التصميمات ومقاطع الفيديو والانفوجرافيك وملفات معلوماتية بطريقة مبسطة بهدف توعية وتثقيف رواد الصفحات بكل ما يحتاجون إليه من معلومات طبية وتوعوية ودينية تخص التعامل مع الأوبئة والأمراض، وتوضيح كافة التدابير الوقائية البسيطة التي يمكن أن تساعد على منع انتشار الفيروس.

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وتأتي هذه الحملة؛ في إطار استراتيجية الأزهر الشريف انطلاقًا من مسؤوليته الدينية ودوره الدعوي والإنساني في تعميق المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الصحي والديني والتأكيد على أهمية تلاحم الجميع مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الوطن وصحة المواطنين ومواجهة هذا الوباء العالمي.

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