تعقيم مقر هيئة الكتاب ضد كورونا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أجرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، صباح اليوم، عمليات تعقيم لمقر الهيئة واتخذت كافة إجراءات النظافة والتطهير والحماية الضرورية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الأماكن التي طالها التعقيم، مكتب رئيس الهيئة، ومكاتب العاملين الإداريين، بالإضافة إلى الطرقات، والمطبعة وغيرها من الغرف التابعة للهيئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر اليوم الخميس، قرار ينص على أن تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.