حملات لمصادرة الشيشة بالمعادي والنزهة و10 آلاف جنيه غرامة للمخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت أحياء المعادي والنزهة بالتعاون مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق، حملة مكبرة، مساء أمس، شملت المرور على المقاهي المخالفة لقرار حظر الشيشة، ومصادرة ما بها من أدوات لتدخين الشيشة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن صحة المواطنين تقع على رأس أولويات الدولة وأن المحافظة لن تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا مطالبًا المواطنين بالتعاون مع ما تبذله الدولة من جهود حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كان اللواء خالد عبد العال، أصدر قرارًا بحظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي تقدم الشيشة على أن يتم غلق المنشأة المخالفة للقرار وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربع، ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامه المواطنين.