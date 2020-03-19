ضبط عنصريين إجراميين بتهمة الإتجار في الكوكايين بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الكوكايين. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن القاهرة والجيزة أسفرت جهوده عن استهداف وضبط عاطل – يحمل جنسية إحدى الدول العربية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته (300 جرام لمخدر الكوكايين – مبلغ مالي – هاتفا محمول – ميزان)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج. كما ضبط عاطل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته 40 جرامًا لمخدر الكوكايين – مبلغ مالي – هاتفا محمول. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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