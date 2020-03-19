ضبط متهمين بسرقة مدرستين تحت الإنشاء في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط متهمين بسرقة مدرستين تحت الإنشاء بأسيوط.

تلقى مركز شرطة ديروط بلاغًا من المسئولين عن مدرستين تحت الإنشاء بدائرة المركز، باكتشافهما سرقة أعداد كبيرة من (مراوح السقف – كشافات إضاءة).

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 3 من العناصر الإجرامية، وأمكن ضبط اثنين منهم.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخر هارب مستخدمين مركبة "توك توك" بدون لوحات خاصة بأحد المتهمين "تم ضبطها"، وقرروا بقيامهما عقب ارتكابهما الواقعة ببيع المسروقات (لأحد الأشخاص وسيدة "سيء النية" أمكن ضبطهما) وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتناسب مع قيمة المضبوطات لعلمهما بأنها من متحصلات جريمة سرقة.

أرشد المتهمان عن المسروقات وبعرضها على المُبلغين تعرفا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.