أخبار مصر | عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مجلس الوزراء، عن نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم الخميس.
وأكدت الحكومة، أن نتيجة الفحص جاءت سلبية للدكتور مصطفى مدبولي، وجميع الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، بدأت إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.