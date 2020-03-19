أخبار مصر | شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو سريع مدير عام منطقة آثار الجمالية، إن المنطقة قامت بإجراءات وأعمال تطهير وتعقيم لأماكن المزارات الأثرية التي يقصدها الزائرين سواء مصريين أو أجانب وذلك في خطوة وقائية وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو سريع، أن تنفيذ الإجراءات جاءت بناء على تعليمات الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والدكتور أبو بكر عبد الله السيد رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة.

وأشار، إلى أن الأماكن تلك شهدت تردد عدد كبير من السائحين خلال الفترة الماضية، ومن المزارات التي شهدت أعمال التعقيم، مجموعة السلطان قلاوون ومسجد وخانقاه الظاهر برقوق وقصر الأمير بشتاك وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا وسبيل السلحدار وبيت السحيمي ووكالة بازرعة.

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كما قامت إدارة منطقة الجمالية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقليل عدد العمالة بالتناوب ومنح إجازة استثنائية للسيدات اللاتي لهن أطفال دون الثانية عشر وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن إجراءات عدة لمواجهة فيرس كورونا حيث أطلقت حملة التوعية تضمنت طباعة 1000 بوستر بالإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيرس كورونا المستجد (covid-19)، ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار الحرص على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية للتوعية والوقاية من تداعيات الفيروس، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أنه تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" علي موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا، وتم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين.