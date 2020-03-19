أخبار مصر | "مصر الخير" تكرم 10 عاملات في مصانعها: تتويج لقصص كفاحهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تكرم 10 عاملات في مصانعها: تتويج لقصص كفاحهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت مؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس، 10 أمهات من بين العاملات في مصانع المؤسسة للكليم بأطفيح والمستفيدات من مشروعات مصر الخير، الموجهة للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع؛ لإنقاذهم من الدخول في دائرة الغرم والاستدانة.

وجاء التكريم لهؤلاء الأمهات تتويجا لقصة كفاح كل منهن في إعالة أسرتها والعبور بها بعيدًا عن العوز والدين في ظل وجود زوج يعمل باليومية في مهن بسيطة أو في حالة عدم وجود الزوج وتحمل الأم المسئولية كاملة في إعالة الأسرة.

ومن ناحيتها، قالت سهير عوض، مديرة برنامج الغارمين في مؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم الخميس: إن المؤسسة خصصت التكريم هذا العام للأم المعيلة لأسرتها والتي استطاعت رغم الفقر والحاجة، أن تحمي أسرتها من التفكك والانهيار.

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وأضافت سهير عوض، مديرة برنامج الغارمين في مؤسسة مصر الخير، أنه تم اختيار الأمهات المكرمات ممن تحملن عبء العمل وتربية الأبناء ومساندة الأزواج إن وجدوا، في تحمل أعباء الحياة وكل منهن خلفها قصة كفاح متميزة تؤهلها للتكريم والاحتفاء.

وتابعت سهير عوض، مديرة برنامج الغارمين في مؤسسة مصر الخير، أن مصر الخير، مدت يدها لهؤلاء الأمهات من خلال توفير فرص عمل لهن بمصانع المؤسسة للكليم في أطفيح لتوفر دخل ثابت لكل منهن، تستطيع الاعتماد عليه في توفير احتياجات الأسرة وتربية الأبناء وتعليمهم وتجهيز البنات للزواج من دون اللجوء إلى الاستدانة والتي كانت طريق غيرهن لدخول السجن نتيجة عجزهن عن سداد الديون.

وأشارت سهير عوض، إلى أن مؤسسة مصر الخير، تحرص على زيادة العائد من أموال الصدقات والزكاة التي تتلقها من خلال استخدامها في إقامة مشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل للغارمين والغارمات ممن قامت المؤسسة بفك كربهن والمستفيدين والمستفيدات من الأسر المحتاجة.

ولفتت إلى أن ذلك بهدف تنمية المجتمع وإحداث تمكين اقتصادي للأسر الفقيرة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير صناعات تراثية مثل صناعة الكليم المصري سعيًا للوصول بهذا المنتج للأسواق العالمية خاصة مع تميز منتجات المؤسسة من الكليم والمفروشات اليدوية وسط أقرانها من المنتجات بجميع المعارض العالمية التي تواجدت بها المؤسسة بمنتجات الغارمين والمستفيدين من مشروعات المؤسسة الإنتاجية.