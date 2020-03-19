أخبار مصر | وزيرة التضامن: منع دخول أية وجبات جاهزة لدور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: منع دخول أية وجبات جاهزة لدور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكدت القباج: أن تلك الإجراءات متبعة مؤخرًا خاصة في ظل تداعيات انتشار الفيروس، وحرصًا من الوزارة على صحة أبناء دور الرعاية، مشددة على ضرورة إتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وأوضحت: أن الإجراءات المتبعة تشمل توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين على الكشف على الأبناء، بالإضافة لضمان توفير مناخ صحي بالمؤسسات عن طريق توفير المنظفات، والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة. وأضافت القباج: أنه حرصًا علي نشر الوعي الصحى يتم، توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية، مؤكدة على منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة ومراكز إستضافة المرأة.

وذكرت أنه يتم توفير كاشف حراري بالمؤسسات ويتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس، والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.

Advertisements

كانت الوزيرة قد قامت مؤخرًا بتعليق كافة الأنشطة في الحضانات، وكذلك الأنشطة في مؤسسات الرعاية: "أندية ومسنين ودفاع اجتماعي"، وعلى ضوء ذلك القرار تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة في مواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد.

