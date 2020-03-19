أخبار مصر | وزيرة التضامن: منع دخول أية وجبات جاهزة لدور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: منع دخول أية وجبات جاهزة لدور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت القباج: أن تلك الإجراءات متبعة مؤخرًا خاصة في ظل تداعيات انتشار الفيروس، وحرصًا من الوزارة على صحة أبناء دور الرعاية، مشددة على ضرورة إتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.
وأضافت القباج: أنه حرصًا علي نشر الوعي الصحى يتم، توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية، مؤكدة على منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.
وذكرت أنه يتم توفير كاشف حراري بالمؤسسات ويتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس، والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.
كانت الوزيرة قد قامت مؤخرًا بتعليق كافة الأنشطة في الحضانات، وكذلك الأنشطة في مؤسسات الرعاية: "أندية ومسنين ودفاع اجتماعي"، وعلى ضوء ذلك القرار تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة في مواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حاسمًا بشأن المقاهي والمراكز التجارية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).
وقال "مدبولي"، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31،32020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.