أخبار مصر | لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. "التعليم" تزف بشرى سارة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاث برامج (الابتدائي، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، واحدة من مجموع 13 مدرسة حكومية دولية بمحافظات الجمهورية حرصت الوزارة من خلالها على تقديم خدمة تعليمية دولية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2014، تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

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