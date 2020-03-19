شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس بارد وأمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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والرياح خفيفة إلى معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة صباحاً على شمال الصعيد.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10– 17»، الإسكندرية «12– 16»، قنا «11- 25»، الأقصر «11- 26»، أسوان «13– 27» .