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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1000 لتر كحول وتحرير 7 محاضر في حملة على الصيدليات بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، مساء الأربعاء، حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس في إطار حملات مواجهة انتشار فيروس كورونا وضبط التلاعب في أسعار الأدوات والمستلزمات الطبية والمطهرات ومنع احتكارها، وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 لتر كحول وتحرير 7 محاضر امتناع عن البيع، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وضبط 905 كمامات.
جاءت الحملة بتكليف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبرئاسة منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعد مكي وكيل وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية والرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة مباحث التموين.
وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا أكدت فيه أنه تم المرور على 9 صيدليات بمدينة المنصورة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع وضبط 905 كمامات و1000 لتر كحول إثيلي مجهول المصدر، وضبط أصناف عينات أدوية مجانية ممنوع تواجدها في الصيدليات.
وأضاف البيان «أنه في مركز ومدينة دكرنس تم المرور على 6 صيدليات وأسفر عن تحرير 3 محاضر لعدم تواجد المدير المسؤول والبيع بأزيد من الأسعار المقررة.
وأكد محافظ الدقهلية على أن هذه الحملات مستمرة يوميا على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين، بالإضافة إلى المرور على كافة الأسواق والمحلات التجارية لتوفير وضبط أسعار السلع الغذائية.
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